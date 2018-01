EN DIRECT. PSG-Guingamp: Un penalty généreux remet Guingamp dans le coup... Suivez le 16e de finale en live

Une défaite à Lyon, Neymar sifflé chez lui et qui n'en pourrait déjà plus de la Ligue 1, les cas Lucas et Pastore qui plombent le vestiaire... la période n'est pas des plus sereines au PSG. C'est dans ce climat, que les cadres du vestiaire jugent par ailleurs très bon, que les Parisiens reçoivent Guingamp en 16e de finale de Coupe de France. Les retrouvailles entre Neymar et son public attendront, puisque que le Brésilien est forfait, tout comme Mbappé. Pastore et Di Maria ont donc une nouvelle chance de se montrer, comme Lo Celso au milieu et Trapp dans les buts (enfin normalement). Les Bretons arrivent eux avec le sentiment de n'avoir rien à perdre. Tout est en place pour un beau petit match de coupe.

>> Allez hop, on se dépêche de partir du taff pour être à l'heure pour le coup d'envoi.