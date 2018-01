Antholz: 14e podium consécutif pour Fourcade... Jacquelin termine 6e... Revivez le live de la poursuite

Martin Fourcade l'a admis lui-même après avoir franchi la ligne d'arrivée du sprint d'Antholz-Anterselva: il lui faut un temps d'adaptation ici à cause de l'altititude, et cette deuxième place n'est pas mal du tout. Il a aussi promis qu'aujourd'hui, ça irait mieux. On espère que le leader de la Coupe du monde de biathlon tiendra sa promesse et enrayera la machine Johannes Boe, hallucinant sur les skis hier. Il a collé sur la neige une trentaine de secondes au Français. S'il n'avait pas commis la moindre erreur au tir, il se serait élancé sur cette poursuite avec bien plus de 12 secondes d'avance. Tant pis pour lui. On espère que ça lui coûtera cher aujourd'hui.

>> Le début du live à 14h55