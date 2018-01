VIDEO. Point Licorne: Estoril-Porto interrompu à cause d'une fissure dans les tribunes (liée à un séisme?)

Non, l’antre d’Estoril, au Portugal, ne s’appelle pas « estadio da Licorna ». Mais il a aussi ses soucis structurels bien à lui. Alors que le leader du championnat Porto se déplaçait - et était mené - en région lisboète, le match a été interrompu à la mi-temps quand une fissure est apparue dans la tribune occupée par les visiteurs.

FOTOS: as imagens da bancada do Estoril que assustou adeptos do FC Porto https://t.co/BuKjTD11GE pic.twitter.com/4z95PV9eZK

Les supporters portistas ont été priés de rejoindre la pelouse pour des raisons de sécurité. Après intervention et inspection des lieux, les autorités ont décidé que la seconde période n’aurait pas lieu lundi.

A arquibancada do Estádio do Estoril começou a ceder no meio do jogo contra o Porto (Hoje teve um terremoto de 4.9 em Portugal). Conseguiram evacuar antes de uma tragédia. pic.twitter.com/QZ8YRj1ppn