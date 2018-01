Angers-Lorient: «Pas un exploit, mais une très belle performance», estime Landreau, après la qualif' des Merlus

Bouanga, auteur du deuxième but de Lorient. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Lorient, 7e de Ligue 2, est allé s'imposer (0-2) en 32e de finale de la Coupe de France, ce dimanche, à Angers (L1).

Mais, les Merlus ne s'emballent pas pour autant...

Ils ne considèrent même pas cette qualification comme un exploit. Dimanche, Lorient, pourtant pensionnaire de L2, s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France en s’imposant (0-2) à Angers, formation de L1. « Je ne veux pas parler d’exploit, mais c’est une très belle performance, estime le coach des Merlus, Mickaël Landreau. S’imposer chez une Ligue 1, c’est quelque chose de costaud ! On a su être efficaces et décisifs, le match aurait pu basculer dans un sens ou dans un autre… »

>> A lire aussi : Coupe de France: «Tout Séné est sous le charme à l’idée de rencontrer Mickaël Landreau»

Petkovic ou Jésus…

Et Lorient doit d’ailleurs une fière chandelle à son gardien de but Danijel Petkovic auteur de trois parades sur des un contre un dans le premier acte. « Il a fait les arrêts qu’il fallait, il a fait Jésus… », plaisantera même le défenseur angevin Romain Thomas à l’issue du match.

>> A lire aussi : Angers-Lorient: Le gardien de but Petkovic, c'était «Jésus», selon (Saint) Thomas

Un gardien inspiré et des attaquants virevoltants, ça donne un 0-2 à la pause, avec deux réalisations très jolies de Hamel (29e) et Bouanga (41e). Un avantage que les Lorientais ont réussi à conserver sans trop de frayeurs en deuxième mi-temps malgré la pression offensive (toute relative) angevine.

La Ligue 2, c’est différent…

Et ne dites pas à Landreau qu’avec cette qualification contre une formation de l’élite, Lorient (7e en L2) peut encore davantage rêver à la montée en mai prochain. « On n’a rien gagné non plus cet après-midi, tempère Landreau, l’entraîneur des Merlus. La Ligue 1 est très loin pour moi. Je le répète, pour monter c’est très compliqué même la troisième place n’est pas synonyme de montée systématique. C’est bien on se qualifie, on bat une L1, mais ce n’est pas notre quotidien… En L2, les matchs n’ont rien à voir avec le match de ce jour. »

>> A lire aussi : Mickaël Landreau: “C’est important d’avoir une identité”