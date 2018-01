VIDEO. ASSE-Nîmes: «Rivaliser dans le jeu ici va forcément nous servir pour le championnat», assure Pierrick Valdivia

FOOTBALL Réduits à dix d'entrée de jeu, les Crocodiles ont fait plus que résister à Saint-Etienne, ce dimanche en 32es de finale de Coupe de France, avant de craquer (2-0) dans la dernière demi-heure...

Ici à la lutte avec le latéral stéphanois Cheikh Mbengue, Romain Del Castillo (à droite) a longtemps fait des misères à la défense de l'ASSE avant de s'éteindre. — JEFF PACHOUD-AFP

Le Nîmes Olympique a été plombé par l’expulsion d’Olivier Boscagli dès la 12e minute de jeu, ce dimanche dans le Chaudron.

Mais malgré ce fait de jeu et la suspension de leur meilleur buteur Umut Bozok, les Crocodiles ont tenu tête à l’ASSE avant de concéder deux buts après l’heure de jeu.

Séduisants dauphins du Stade de Reims en Ligue 2, les Crocodiles ont parfaitement tenu leur rang malgré l’élimination en 32es de finale de la Coupe de France, ce dimanche à Saint-Etienne (2-0). « On a montré un beau visage et on sort la tête haute de ce match », a tenu à souligner le milieu de terrain Pierrick Valdivia.

Un discours optimiste partagé par Bernard Blaquart, malgré une dernière demi-heure assez difficile et marquée par les buts des attaquants stéphanois Robert Beric (63e) et Jonathan Bamba (68e), tous deux entrés en jeu après la pause. « Ce qui est dommage, c’est de ne pas être allé au bout de nos actions, pointe simplement l’entraîneur du Nîmes Olympique. Mais je ne me pose pas de questions sur le niveau de mon équipe qui a montré du jeu, même à 10 contre 11. »

>> A lire aussi : VIDEO. ASSE-Nîmes: Les Verts se sont «vidé la tête» et ont surtout récupéré un vrai buteur avec Robert Beric

Le Chaudron peut exulter. Grâce à Beric, qui marque pour son retour, et Bamba, les Verts mènent 2-0 contre Nîmes.



Pour suivre @ASSEofficiel - @nimesolympique : https://t.co/SkBZnh9iub pic.twitter.com/UDeF3vJzNG — francetvsport (@francetvsport) January 7, 2018

« Olivier y va fort sur le coup, mais de là à mettre rouge… »

Car plus encore que la suspension de son meilleur buteur Umut Bozok, c’est l’expulsion prématurée du latéral gauche Olivier Boscagli qui a nettement limité les chances nîmoises dans le Chaudron avec un tacle très engagé sur Gabriel Silva (12e). « Olivier y va fort sur le coup, mais de là à mettre rouge, ça fait ch… », estime Pierrick Valdivia, qui n’oublie pas des interventions assez limite également du côté stéphanois. « C’est rigolo car dans le bilan de mi-saison, j’avais souligné qu’on avait fait de gros progrès au niveau de la discipline, avec aucun carton rouge contre nous à la trêve », souriait ironiquement Bernard Blaquart après cette élimination un peu biaisée.

Il n’empêche que l’encourageant premier acte des Crocodiles, notamment illustré par des raids tranchants de Romain Del Castillo sur son aile droite, pourrait être annonciateur de nouvelles conquêtes en Ligue 2. « Rivaliser dans le jeu avec l’ASSE comme on l’a fait va forcément nous servir pour le championnat, qui a toujours été notre priorité », assure même Pierrick Valdivia.