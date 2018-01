Coupe de France: Granville sort Bordeaux, l'OM passe au courage... Revivez le multiplex des 32e de finale avec OM-VA

C'est une reprise en douceur. Le foot s'est arrêté pendant quinze jours mais ouf, ca y est, il est de retour, avec les 32e de finale de la Coupe de France. En attendant la grosse affiche de ce tour, dimanche soir avec le déplacement du PSG à Rennes, on vous propose de suivre un joli multiplex à partir de 14h15. Plusieurs matchs intéressants, dont «la revanche OM-VA» 25 ans après, un duel de Ligue 1 entre Strasbourg et Dijon et quelques matchs pièges pour les clubs de l'élite. Avec une seule question: qui va être la surprise du jour? Si jamais Bordeaux venait à perdre à Granville, on se demande de quoi sera fait l'avenir de l'entraîneur Jocelyn Gourvennec...

>> On se retrouve vers 14h10 pour suivre ces matchs