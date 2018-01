Art abstrait: Au Ghana, Michael Essien a eu droit à une statue en son honneur (et elle est cradingue)

La statue de Michaël Essien au Ghana. — Capture d'écran @addojunr

- C’est de l’abstrait, hein, je crois que c’est de l’abstrait.

- Oh, mais j’adoooooooore l’abstrait !

Voilà, ça c’est la première pensée, tirée des dialogues du film Les Trois Frères, qui nous est venue à l’esprit quand on a découvert la magnifique statue de Michael Essien. Construite et installée dans la ville de Kumasi, au Ghana, l’œuvre d’art représente l’ancien milieu de terrain de l’ Olympique Lyonnais et de Chelsea en pleine action.

maybe these sculptors must help us understand what's going on..



.If you thought Ronaldo's was crazy....Micheal Essien 👓👓👓👓 pic.twitter.com/306W36ue2T — george addo jnr (@addojunr) January 2, 2018

A bien y regarder, et contrairement au buste de Cristiano Ronaldo qui, lui, pour le coup, était simplement complètement flingué, là, on peut avoir un doute. Car si à première vue la statue semble ne pas transpirer la beauté artistique (et encore, « qu’est-ce que le Beau ? » nous demanderait notre prof d’art plastique au collège), peut-être est-ce là le style de l’artiste qui l’a fabriquée. Ce qui est bien avec l’art, c’est qu’il laisse grande ouverte la porte à toutes les interprétations.