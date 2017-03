Sport

FOOTBALL Il a pris très cher...

Le buste de Cristiano Ronaldo sur l'île de Madère. - Armando Franca/AP/SIPA

J.T.

Il ne se cache pas… et c’est courageux. Pour l’inauguration de l’aéroport Cristiano-Ronaldo sur son île natale de Madère, un buste en bronze a été dévoilé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a beaucoup fait marrer les internautes.

On les comprend, tant la gueule du buste Ronaldo est éloignée de la réalité. Emanuel Santos a fait fi des critiques et s’est défendu sur dans les colonnes de Globo. « Il est impossible de plaire aux Grecs et aux Troyens, philosophe l’artiste local. Même Jésus ne plaisait pas à tout le monde. C’est une question de goût, ce n’est pas aussi simple que cela en a l’air. J’ai vu des œuvres d’artistes de renom vivre une situation similaire. »

