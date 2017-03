J.T.

Jusqu’où ira l’île de Madère pour rendre hommage à son enfant chéri ? Après la place Cristiano-Ronaldo, l’hôtel, le musée, la statue, voici… l’aéroport ! Malgré l’opposition d’une bonne partie des insulaires, l’aéroport de Funchal porte désormais officiellement le nom de CR7. Un portrait du Merengue vient d’être apposé sur la structure de l’enceinte.

Madeira Airport getting ready to be renamed after Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/GJClZrYEzv