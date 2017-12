Harry Kane, meilleur buteur de l'année 2017 (et détenteur d'un nouveau record en Premier League)

Il avait une mission pour doubler Lionel Messi : marquer deux buts avant la fin de l’année 2017. A l’arrivée, il aura fallu moins de 45 minutes à Harry Kane pour doubler le buteur argentin au classement des meilleurs marqueurs de l’année. En claquant un doublé en première période contre Southampton, Harry Kane est donc devenu le meilleur buteur sur l’année civile 2017. Avec 55 buts inscrits (club et sélection confondus), l’Anglais devance d’une courte longueur Lionel Messi.

Un peu plus tôt dans la journée de mardi, Kane avait déjà battu un record en devenant le premier joueur à inscrire 37 buts sur une année civile en Premier League. Jusque-là, c’est le délicieux Alan Shearer qui détenait la palme (avec 36 buts marqués en 1995). Ça valait bien un petit tweet de l’ancien attaquant de Newcastle.

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work. 👏🏻🙋🏼‍♂️