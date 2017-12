VIDEO. Real-Barcelone: Suarez, Messi et l'expulsion de Carvajal... C'était le clasico

Messi a inscrit le but du 2-0 sur penalty — Francisco Seco/AP/SIPA

Ils sont venus, ils ont failli se faire botter le cul et ils ont vaincu. Après une première période très compliquée (où Benzema a touché le poteau), le FC Barcelone a fini par lâcher les chevaux pour rouler sur la défense du Real Madrid et s’imposer 3-0 devant un public du Santiago Bernabeu complètement médusé. Double peine pour les hommes de Zidane, ils accusent désormais 14 points de retard sur leur rival et peuvent dire adieu à la Liga.

>> A lire aussi : Real-Barcelone: Impérial, le Barça en colle trois à Madrid qui peut dire adieu à la Liga...

Le naufrage merengue a commencé par un oubli invraisemblable de Kovacic, qui a préféré suivre Messi comme son ombre plutôt que de monter sur Rakitic, qui a eu le loisir de traverser le terrain tel Moïse avant de décaler Sergi Roberto dont la passe impeccable a trouvé Suarez pour le 1-0.

[⚽️ VIDEO BUT] 🇪🇸 #ElClasico #RealBarca

💥 Luis Suarez ouvre le score pour le FC Barcelone !

👊 Une belle frappe sans contrôle !https://t.co/pqN4XcMsMt — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 23, 2017

Dans la foulée, Dani Carvajal​ prend un rouge pour avoir arrêté le ballon de la main sur une action complètement folle dans laquelle le milieu et la défense madrilènes ont une nouvelle fois pris l’eau. Messi n’a pas tremblé au moment de transformer. 2-0, le break est fait.

[⚽️ VIDEO BUT] 🇪🇸 #ElClasico #RealBarca

✨ Messi double la mise sur penalty !

🌪 Carvajal expulsé pour avoir arrêté le ballon... avec sa main !https://t.co/ii0RIbJvu5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 23, 2017

Réduit à dix, le Real attaque épisodiquement et se découvre considérablement en défense. Paulinho, Suarez, Semedo et Gomes frôlent le 3-0 mais c’est finalement Vidal qui plantera la troisième banderille au buzzer. Samedi après-midi, Barcelone était tout simplement plus fort.