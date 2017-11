Moto: Un pilote se tue après une mauvaise chute lors du Grand Prix de Macao

Daniel Hegarty a perdu le contrôle de sa moto à l'entrée d'un virage. — Nora Tam / SCMP / AFP

Le pilote britannique Daniel Hegarty est mort samedi dans un crash survenu lors du Grand Prix de Macao, une course historique et renommée, après avoir perdu le contrôle de sa moto et violemment heurté une barrière du circuit.

La course a immédiatement été arrêtée après l'accident survenu au 6e tour. Membre de l'équipe Topgun Racing Honda, Hegarty, qui était âgé de 31 ans, a été éjecté de sa moto dans un virage. Immédiatement transporté à l'hôpital, il a finalement succombé à ses blessures.

Les organisateurs du Grand Prix de Macao ont adressé leurs «condoléances à la famille et aux amis de Daniel.»