Transat Jacques-Vabre: Lalou Roucayrol savoure «la plus belle victoire de sa carrière»

Quelques heures après son triomphe à Salvador de Bahia, Lalou Roucayrol a toujours autant la banane. Le skipper girondin savoure ce premier succès sur la Transat Jacques-Vabre avec son coéquipier, l’Espagnol Alex Pella. Ce jeudi matin, ils se sont imposés dans la catégorie Multi50 après 10 jours 19 heures 14 minutes et 19 secondes de course. Lalou Roucayrol revient pour 20 Minutes sur cette course folle.

Que ressentez-vous après cette victoire ?

C’est beaucoup de joie et de bonheur. On a été rapide et juste. C’est une superbe récompense pour toute l’équipe qui travaille sur ce projet depuis 2013. Je dédie cette victoire à ma femme qui est à mes côtés au quotidien pour améliorer le bateau. C’est la plus belle victoire de ma carrière parce qu’on est vraiment allé se la chercher.

Racontez-nous votre course ?

On n’a rien vu. Ça va trop vite. On a pris un excellent départ car on s’est fait confiance alors qu’on avait jamais couru ensemble. C’était beaucoup de plaisir en mer. On n’a jamais lâché l’affaire.

Comment avez-vous géré la blessure de votre coéquipier ?

Au début, j’étais assez inquiet. Pas pour nous mais pour lui car il avait vraiment mal. Finalement, les côtes ne seraient pas cassées mais déplacées seulement. Sur le bateau. j’ai tenté de compenser tout ça en prenant en charge les manœuvres les plus lourdes.

Quel est votre avenir ?

J’espère renouveler mon contrat avec Arkema en 2018. Je pense que c’est bien parti. Après à titre personnel, le prochain objectif, c’est la Route du Rhum. On ne va rien dire mais j’ai un gros objectif sur cette course (rires).