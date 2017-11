Selon une information révélée par Le Parisien, l’ancien chef de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, Antoine Boutonnet, aurait mis fin à ses jours avec son arme de service, dimanche, à Paris, dans les locaux de la Direction générale de la gendarmerie nationale.

L’ancien patron de la lutte contre le hooliganisme, Antoine Boutonnet, a mis fin à ses jours https://t.co/CXQJcW0I0W — Le Parisien (@le_Parisien) November 12, 2017

Cette figure de la lutte française contre le hooliganisme dans le milieu du football dirigeait la DNLH jusqu’au mois de février 2017, date à laquelle il avait rejoint la sous-direction de l’anticipation opérationnelle (SDAO) de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN).

Il avait notamment participé en 2010 à la mise en place du plan Leproux, instauré dans le but de pacifier des tribunes du Parc des Princes en proie à des flambées de violence entre deux tribunes antagonistes (Kof of Boulogne et Virage Auteuil). « Selon des proches, il supportait mal cette mutation », peut-on lire sur le site du Parisien.

A.L.G.