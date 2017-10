VIDEO. Surprise, Chris Froome n'est pas si pire au bras de fer

Chris Froome vs Marcel Kittel au bras de fer — Capture

Franchement, on est refait pour le week-end. Comme ça, au petit matin l'air de rien, le Tour de France nous a publié une petite vidéo où l'on voit Chris Froome défier Macel Kittel au bras de fer. Team grimpeur aux bras allumettes vs team sprinteur aux gros muscles, on n'aurait pas mis cher sur le quadruple vainqueur du Tour de France.

Et le fait est qu'il a fini par perdre. Mais il a plutôt pas mal résisté, considérant que son tour de bras doit être égal à celui du pouce de son adversaire. Bref, ça valait le coup de passer sur 20 Minutes ce matin, non?

>> A lire aussi : Cyclisme: Chris Froome pose sur sa bécane dans le plus simple appareil