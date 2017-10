He is back: Claude Puel revient aux affaires et devient coach de Leicester

Le Français Claude Puel a été nommé manager de Leicester City en remplacement de Craig Shakespeare, limogé le 17 octobre pour mauvais résultats, a annoncé le club 14e du Championnat d'Angleterre mercredi.

«Lors de notre processus de sélection d'un nouveau manager, le comité a rapidement établi le profil de candidat dont nous avions besoin pour nous amener vers l'avant, et Claude Puel correspondait parfaitement à ce profil», a expliqué le vice-président du club, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

#lcfc are delighted to announce the appointment of Claude Puel as the Club’s new First Team Manager: https://t.co/OQeKNdlHWF#WelcomeClaude pic.twitter.com/RRgEdELdhy