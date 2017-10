VIDEO. David Ginola nie formellement avoir été réanimé par Matt Pokora (un an et demi plus tard)

David Ginola, à White Hart Lane. — TGSPhoto/Shutterstock/SIPA

« Beaucoup de choses ont été dites ». C’est ainsi qu’a commencé la surprenante réponse de David Ginola sur le plateau de Salut les Terriens, à Thierry Ardisson, lequel lui demandait sur le ton de la blague s’il se sentait obligé d’écouter du Matt Pokora. Référence au massage cardiaque qu’aurait prodigué le chanteur à l’ancien footballeur alors que ce dernier avait fait un arrêt cardiaque en mai 2016. Pas de bol pour Ardisson, la vanne tombe à plat : Ginola dit ne pas avoir été sauvé par Pokora.

« Il y a deux personnes qui se sont relayées pour me faire un massage cardiaque. C’est Frédéric Mendy et Pierrick Borgia. Et quand les ambulanciers sont arrivés et ont utilisé un défibrillateur pour me choquer, c’est au bout de cinq fois que mon cœur est reparti. »

Bizarre. Très bizarre. Parce que jusqu’ici, la version officielle faisait état de l’attitude héroïque du chanteur. Pourquoi tout remettre en cause maintenant ? Et surtout, comment M.Pokora a été érigé au rang de héros de cette histoire ? « Dire que Matt Pokora a sauvé David Ginola, c’est plus vendeur », a-t-il lancé, expliquant que l’intéressé avait lui aussi souffert d’être loué pour des actes qu’il n’avait jamais réalisés. Surprenant, vraiment.