EN DIRECT. Anderlecht-PSG: Mbappé avait une envie pressante de marquer (1-0)... Suivez le live avec nous...

Flashback. C’était le 23 octobre 2013. Trois jours avant que Neymar ne mette le Real à ses genoux pour son premier classico espagnol et une poignée d’années avant que n’émerge Kylian Mbappé, le PSG repartait de la banlieue de Bruxelles avec le goût du travail bien fait : Zlatan et sa bande ont, ce soir-là, humilié les locaux d’Anderlecht 5-0. Quatre ans après et avec un potentiel offensif encore plus grand, on se demande ce qu’il peut se passer en Belgique. La même chose ? Un score encore plus violent ? Ou alors, une contre-performance ? On croit moyen à la dernière option mais Dijon a bien montré que ce Paris pouvait et savait se faire peur. On se passera donc de fanfaronner avant l’heure.

>> Rendez-vous à 20h30 pour le coup d’envoi du live