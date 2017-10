Ce sera l’un des duels de la belle affiche qui nous attend mardi soir en Ligue des champions. Le Real Madrid qui accueille Tottenham lors de cette 3e journée, c’est Karim Benzema qui défie Hugo Lloris. Alors l’équipe de France est venue sur le tapis, lundi, en conférence de presse. Le gardien et capitaine des Bleus en a profité pour faire l’éloge du Madrilène.

« C’est un joueur fantastique »

« Je n’ai pas besoin de beaucoup en parler à mes équipiers, il est connu dans le monde entier. C’est un joueur fantastique. Cela fait un moment qu’il joue au Real Madrid et il s’en sort très bien, a estimé Lloris. C’est l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. Ce n’est pas facile de jouer huit ans au Real Madrid, cela impose le respect. »

Quant au délicat sujet d’un retour en Bleu, le capitaine a rappelé que cette décision « ne [lui] appartenait pas ». « Je me contente de regarder les matchs et j’apprécie beaucoup la manière dont le Real joue et dont Benzema joue », a dit Lloris. L’attaquant du Real n’a plus été appelé depuis octobre 2015, et tant que Didier Deschamps sera sélectionneur, il y a peu de chance que cela change.

N.C.