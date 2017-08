Equipe de France: Dembélé à la marge, Benzema au garage… Les 24 trucs à retenir pêle-mêle de la liste

Didier Deschamps a réfléchi long et dur — SIPA et 20minutes

Jeudi 31 août. Retenez bien cette date, c’est le soir où l’équipe de France va jouer une grande partie de son avenir.Face aux Pays-Bas, les Bleus de Didier Deschamps seront en danger et tout autre résultat qu’une victoire pourrait compliquer sérieusement les chances d’aller à la Coupe du monde. Autant dire que la liste pour affronter les Oranje (puis le Luxembourg dans la foulée) était attendue. Voici les 24 choses qu’on retient de cette liste des 24.

1. On peut être en instance de transfert, mais il vaut mieux s’entraîner

Mbappé in, Dembélé out. Deux poids deux mesures ? Pas vraiment. Si Kylian Mbappé a été pris chez les Bleus et pas Ousmane Dembélé, c’est parce que l’un s’entraîne et pas l’autre. Le premier, sur le point d’être transféré du PSG à Monaco, est privé de matchs. Le second, courtisé par Barcelone, a été provisoirement exclu de l’équipe de Dortmund.

Deschamps : « Ce sont deux situations différentes. Ousmane, ça fait deux semaines qu’il ne s’entraîne plus, ce n’est pas concevable que je puisse prendre un joueur inactif depuis quinze jours. Kylian il y a beaucoup de bruit autour de lui et même s’il n’a pas été impliqué sur les deux derniers matchs de l’AS Monaco, il s’entraîne. »

2. D’ailleurs, Deschamps n’en « veut pas » à Dembélé, mais…

… il aurait préféré que ça se passe autrement. « Ce qui est gênant, c’est qu’il se met en marge (de son club), poursuit DD. Le fait de ne plus rester en activité, il y a d’autres joueurs susceptibles d’être transféré qui s’entraînent quand même. Si la décision va dans son sens ce sera peut-être moins dur à digérer, mais s’il revient à Dortmund ça risque d’être moins évident ».

3. En tout cas, personne n’aura de bon de sortie pour changer de club

En leur temps, Anthony Martial et Moussa Sissoko avaient eu le droit de quitter Clairefontaine pour finaliser leur transfert à Manchester United et Tottenham. Ce coup-ci, c’est mort. Il y a un match très important à préparer. « Les joueurs qui viennent à Clairefontaine sont à Clairefontaine, coupe Deschamps. C’est ma position. Ils le savent très bien, le match arrive très vite. Il n’y aura pas de porte de sortie. » Et même si Mbappé signe, par exemple, dans un club d’Ile-de-France.

4. Si Payet n’est pas là, c’est parce qu’il est court physiquement

Blessé depuis quelques semaines, l’ailier de l’OM ne devrait pas jouer ce soir en Ligue Europa et guère plus dimanche en Ligue 1. « Il est à l’arrêt depuis trois semaines », explique le sélectionneur.

5. L’explication vaut aussi pour Benjamin Mendy

A peine en reprise de compétition avec Manchester City

6. Ce qui nous vaut donc la présence de Lucas Digne dans cette liste

Remplaçant éternel au Barça, remplaçant éternel en équipe de France. Quelle vie quand même.

7. Benzema, c’est terminado

On le savait déjà, un peu. Et n’y a rien de plus « officiel » à part que c’était sa dernière chance d’être là. Mais évidemment il n’y est pas. Bref, Benzema et les Bleus, ça n’arrivera plus tant que Deschamps est là.

Deschamps : « Pourquoi devrais-je dire que c’est définitif ? J’aime pas être comme ça, prendre une position radicale. Je crois que j’ai été clair. Après vous pouvez interpréter d’une manière différence ce que je pourrais dire. J’analyse à chaque fois chaque rendez-vous que l’on a avant de prendre mes décisions. »

8. D’ailleurs ça nous fait penser que…

Ca va bientôt faire deux heures qu’on a la liste et Karim Benzema n’a toujours pas liké de montage assassin sur Instagram. Tout se perd.

Le Montage de Booba sur Benzema - Instagram Booba

9. Sissoko n’est pas non plus dans la liste

Mais ça, on dirait bien que tout le monde s’en fout. C’est bête, nous, on l’aime bien Moussa.

10. Par contre, Florian Thauvin est encore là

Et c’est mérité. En forme avec l’OM sur ce début de saison après une fin de championnat 2016-17 énorme. Pas sûr qu’il soit là à la Coupe du monde, mais respect FloTov.

11. Coman plutôt que Martial

Il lui restait une place en attaque pour un « jeune attaquant présent au dernier Euro qui a connu un passage difficile en club ». Elle est pour Kingsley Coman plutôt qu’Anthony Martial. Ça n’a pas dû se jouer à grand-chose. Coman a l’avantage d’être plus polyvalent.

Deschamps a tendu la main à Coman, bien. J'aurais bien aimé qu'il en fasse autant avec Martial. Mais logique de poste + places réduites... — Maxime Dupuis (@maximedupuis) August 24, 2017

12. Notre milieu a quand même une sacrée gueule

Pogba, Manchester United. Matuidi, Juventus. Rabiot, PSG. Tolisso, Bayern Munich. Kanté, Chelsea. Lemar, Monaco. Wow. Et encore, on a laissé du Bakayoko à la maison.

13. Christophe Jallet est toujours là

Les années passent, les siècles aussi, le big-bang a tué tous les dinosaures. Mais pas Christophe Jallet, toujours notre latéral droit remplaçant en équipe de France.

14. DD n’est pas inquiet pour Griezmann

Un seul bout de match (56 minutes) officiel avant les Pays-Bas pour Antoine Griezmann ? « Pas inquiet », DD, qui rappelle qu’il a aussi joué des matchs amicaux. L’attaquant sera un peu à court de forme à cause de sa suspension pour rouge mais ce n’est pas très grave, « au moins il ne prend pas le risque de se blesser ce week-end ». Exact.

15. Et donc Gignac a un bébé tigre à son nom

Mais pas sa place en équipe de France ? SCANDALE.

Ya conocí a mi tocayo"GIGNAC", gracias a los niños que votaron por mi nombre, gracias al parque la Pastora por la invitación, Tarde mágica pic.twitter.com/5iY7ks7lWR — Gignac Andre-pierre (@10APG) August 21, 2017

16. Fékir est fit

Pour le sélectionneur, Nabilon a perdu les quelques kilos de trop qu’il traînait comme on traîne une caravane sur la route de Pampelune. Et du coup, il est de retour en bleu.

Nabil Fékir, élancé comme jamais. - ROMAIN LAFABREGUE / AFP

17. Lacazette titulaire à Arsenal à la place de Giroud…

…Ce n’est pas forcément le cas chez les Bleus. On n’a pas très bien compris comment il l’a justifié, mais il y a d’immenses chances qu’Olivier Giroud commence face aux Pays-Bas et que Lacazette soit son remplaçant. Alors, vous êtes plutôt Didier ou Arsène ?

18. D’ailleurs, voilà à quoi pourrait ressembler le 11 DE FRANCE face aux Pays-Bas

19. Y a un mec de chez Canal qui a perdu un pari

Ce n’est pas possible autrement.

apres le stagiaire l'equipe voici le stagiaire canal pic.twitter.com/11ucloS7QJ — Philou (@philousports) August 24, 2017

20. Neymar en Ligue 1, c’est…

« Fabuleux », dixit Didier Deschamps.

21. Didier Deschamps va très bien

Bonne mine, teint hâlé, d’excellente composition notre DD. Lui-même a avoué avoir passé de très bonnes vacances. Tant mieux, la saison va être longue, on est censé être champion du monde à la fin.

Didier Deschamps lors de l'annonce de la liste des Bleus, le 24 août 2017. - PATRICK KOVARIK / AFP

22. Steve Mandanda est revenu en bleu

Et c’est bien normal, il le mérite. Un journaliste a même demandé à DD si ses performances avec l’OM pouvaient remettre en cause le statut de n°1 d’Hugo Lloris. Faut pas pousser quand même.

23. D’ailleurs, le 3e gardien des Bleus, c’est…

Alphonse Aréola. Et pas Benoît Costil. Ni Stéphane Ruffier.

24. Quelqu’un sait pourquoi Deschamps a fait une liste de 24 plutôt que 23 ?