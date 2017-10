Bonne ambiance: Deux piliers du Racing 92 se seraient battus entre eux et auraient fini la nuit en cellule de dégrisement

Le pilier Néo-Zélandais du Racing 92 Ben Tameifuna lors d'un match face à Toulon, le 24 juin 2016. — GAIZKA IROZ / AFP

Décevants sur le terrain (défaite 17-20 face au LOU), samedi, certains joueurs du Racing 92 ne sont pas rattrapés par leur comportement dans la soirée. Selon le Midi Olympique, les deux piliers Ben Tameifuna et Viliamu Afatia se seraient battus dans la boîte de nuit parisienne où, avec d’autres coéquipiers, ils s’étaient réunis pour fêter l’anniversaire de la petite amie de Tameifuna.

>> A (re)lire aussi: Deux grands noms du Top 14 en garde à vue à Paris pour avoir acheté de la cocaïne

Des policiers de la BAC qui passaient à proximité sont alors intervenus et ont interpellé les deux protagonistes, qui ont été conduits en cellule de dégrisement avant d’être relâchés quelques heures plus tard. La raison de cette altercation n’est pas connue, et d’après le journal spécialisé, les deux joueurs vont être entendus cette semaine par leurs dirigeants, qui décideront ou non de les sanctionner.