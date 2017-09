VIDEO. Pas malin, un rugbyman gallois met sa main dans la cage aux lions et se fait croquer les doigts

A quoi pensait Scott Baldwin, le talonneur de l’équipe des Ospreys et du Pays de Galles, quand il a foutu sa main dans la cage aux lions ? A pas grand-chose serait-on tenté de dire… Alors que son équipe s’était payée une petite sortie dans un zoo dans le cadre de sa tournée en Afrique du Sud, le rugbyman n’a rien de trouvé de mieux à faire que de caresser un lion et donc, de mettre sa main à portée des crocs de la bestiole. Pas malin.

La suite ne va pas vous surprendre car, comme prévu, l’animal n’a pas hésité à lui croquer les doigts… A l’arrivée la blessure n’est pas très grave mais elle l’a quand même contraint à déclarer forfait pour le match de son équipe, vendredi, face aux Cheetahs.

Stroke the Lion it'll be fine they said! Here's @scottbaldwin2 petting a lion like it's a pet cat! pic.twitter.com/Y95FObGeJ5