On attendait sa réaction, elle a été courte… et un peu de mauvaise foi - même s’il est parfaitement dans son rôle. Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé mardi sur la polémique née du petit accrochage entre Neymar et Cavani dimanche soir contre Lyon. Interrogé par RMC Sport, le président du PSG a nié le moindre problème. « Non, il n’y a rien, a-t-il répondu en marge de la présentation de la Coupe du monde féminine à Paris. C’est vous, les médias, qui faites les problèmes. »

PSG: Comment mettre fin à la guerre des pénos entre Neymar et Cavani? https://t.co/dnvTUQ7A1U pic.twitter.com/WvuGvUjWCy — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 18, 2017

Une réunion est prévue mercredi au Camp des Loges, quand les joueurs seront revenus de leurs deux jours de repos accordés après la victoire face à l’OL (2-0). D'après Le Parisien, Nasser aurait demandé à Antero Henrique de parler aux deux joueurs, en présence bien sûr de l’entraîneur Unai Emery.

N.C.