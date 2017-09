EN DIRECT. Ligue 1: Sur un hors-jeu flagrant, Falcao assomme les Strasbourgeois (2-0)... Suivez Monaco-Strasbourg en live

46': Bon par contre Thierry Laurey qui chouine (ENCORE) sur l'arbitrage, ça va hein... J'adorais ce coach mais je dois dire que depuis son retour en Ligue 1 il m'agaçe au plus haut point. On sent qu'il est tendu, stressé, et qu'il expulse tout ça de cette manière. Qui n'est, à mon humble avis, pas la bonne.