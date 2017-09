Polémica: Volkswagen se moque des Pays-Bas (ce «pays de cyclistes») dans une pub et déchaîne les internets

C'est pas fair-play ça — Twitter

« On ne va pas laisser un pays de cyclistes nous barrer la route. » Le message, signé Volkswagen sur un panneau publicitaire affiché pendant le match des Bleus contre les Pays-Bas, jeudi au Stade de France, aurait pu être marrant. On va même dire qu’intrinsèquement, il est drôle. Les Pays-Bas, les vélos, tout ça…

[Vu à la télé] Mega troll de @vw_france pour #FRAPBS: "on ne va pas laisser un pays de cyclistes nous barrer la route". Hello #Dieselgate! pic.twitter.com/2jWJqx54rb — Olivier Razemon (@OlivierRazemon) August 31, 2017

Le problème, c’est que le vélo, c’est écolo, et que Volkswagen pas trop. On parle d’une marque qui a été mêlée il n’y a pas si longtemps encore au scandale dit du Dieselgate. Autant dire que les trolls d’internet n’ont pas manqué de sauter sur l’occasion pour tacler la voiture du peuple pas super écolo. Et pas que les trolls d’ailleurs.

C’est cocasse.