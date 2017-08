«Quel culot quand même!», Mandanda n'oublie pas ceux qui l'ont abandonné quand il galérait en Angleterre

Steve Mandanda le 20 mai 2016 au Stade de France — THOMAS SAMSON / AFP

De retour à l’OM après une saison galère en Angleterre, du côté de Crystal Palace, Steve Mandanda a accordé une interview au Canal Football Club. Après avoir expliqué qu’il était heureux de revenir chez lui, afin notamment de se rapprocher de son fils, et qu’il aimerait finir sa carrière sous le maillot marseillais, le gardien a tenu à évoquer le cas de ces personnes qui l’ont un peu oublié lorsqu’il est parti au Royaume-Uni et que les choses ont mal tourné pour lui. Des personnes délicieuses qui, comme de par hasard, sont revenues dans l’entourage du joueur une fois que celui-ci était de retour au premier plan.

« Dès qu’on n’est plus trop présent, qu’on passe un peu moins à la télé et qu’on joue moins de matchs, et ben les gens disparaissent, a-t-il lâché visiblement un peu déçu et irrité. Je le savais, mais je ne pensais pas autant. Par contre quand tu signes à Marseille, ben bizarrement ça revient. Je le savais, mais… Quel culot quand même ! (…) J’ai une très, très bonne mémoire et je suis assez rancunier en plus donc là-dessus, ça ne passe pas. » Les personnes visées se reconnaîtront.