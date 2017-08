EN DIRECT. Mercato: Le PSG veut boucler le dossier Mbappé avant lundi... Pepe Reina ne quittera pas Naples...

Alex2Paris

Vu la prestation encore calamiteuse de Di Maria hier, ne serait-ce pas la priorité du PSG de le faire partir en vue de l'arrivée de Mbappé ? Niveau gardien, Areola a été plutôt convaincant, mais est-ce suffisant niveau LDC?...

>> Salut! On ne peut pas faire son mercato en fonction d'un match. Areola aura besoin de plus d'un match pour prouver qu'il a le niveau LDC et Di Maria n'est pas devenu une bouse parce qu'il a traversé comme un fantôme son match contre Sainté. La priorité reste un gardien et un milieu, je pense.