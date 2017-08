Mercato: Pour 150 millions d'euros, Ousmane Dembélé devrait bien jouer au Barça

Ousmane Dembélé n'aura joué qu'une seule saison avec le BVB. — action press/Shuttersto/SIPA

Ousmane Dembélé a eu gain de cause. Après avoir séché l’entraînement avec son club pour forcer son transfert au FC Barcelone, l’ailier français devrait bien évoluer avec le maillot blaugrana cette saison. Selon L’Equipe et Sport, un accord entre le club catalan et son homologue allemand a été trouvé ce jeudi après midi, juste avant le tirage au sort des poules de la Ligue des champions. Et le Barça va payer cher, très cher, pour s’attacher les services de Dembélé.

Selon Sport, le club dirigé par Josep Maria Bartomeu va dépenser 120 millions d’euros, plus 30 millions d’euros de bonus. Ce qui fait d’ Ousmane Dembélé le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football, après Neymar. Le tout après une seule grosse saison avec le club de la Ruhr.

Pour le suspense, le directeur général du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke a nié le fait qu'il y ait un accord entre les deux clubs.