12h45: Pas mal de questions autour de cette liste... Qu'est-ce qu'on fait de Mbappé et Dembélé, flamboyants en juin mais dans l'impasse dans leur club en cette fin de mercato? Comment on, gère les états de forme des uns et des autres (Griezmann, Giroud, Payet, etc.)? Du coup on rappelle Benzema? Ce n'est pas la période la plus facile à gérer pour le sélectionneur, d'autant qu'un match HYPER important pour la qualif' nous attend face aux Néerlandais.