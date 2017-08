Mercato: «He’s not finished yet», Zlatan Ibrahimovic signe un nouveau bail à Manchester United

Zlatan Ibrahimovic avec Paul Pogba lors de la victoire de Manchester United en Ligue Europa, le 24 mai 2017. — McManus/BPI/Shutterstoc/SIPA

« He’s not finished yet ». Non, il n'est pas encore fini... Manchester United a annoncé jeudi que Zlatan Ibrahimovic allait finalement rester un an de plus. Le Suédois, qui aura 36 ans en octobre, n’était pas sûr de rester au terme de la saison passée, achevée sur une opération des ligaments croisés du genou suite à une blessure survenue en avril. Beaucoup le voyaient alors à la retraite, mais le Z ne voulait pas s’arrêter là-dessus.

Ibrahimovic, 28 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, va donc redécouvrir les joies de la Ligue des champions. Et faire plaisir au passage à tout un pays. Car comme il l’avait si bien dit l’an dernier, « la Premier League me supplie de rester ».