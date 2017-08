video. Neymar s'enjaille sur du rap français, Niska lui répond et propose de faire une chanson sur lui

Neymar lors de son arrivée à Guingamp. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

C’est ce qui s’appelle une adaptation éclaire. Après avoir pris ses marques de la plus belle des manières, d’abord au Parc des Princes lors de sa présentation au public parisien, puis sur le terrain avec une victoire à Guingamp pour laquelle il aura beaucoup œuvré, Neymar semble se fondre dans le moule à une vitesse folle.

Bien dans ses pompes en France, le joueur brésilien n’a pas traîné non plus à s’adapter aux vestiaires parisiens et à ses goûts musicaux. Dans plusieurs petites vidéos postées sur son compte Instagram, Neymar se déhanche sur le son d’un rappeur français bien connu du vestiaire parisien, Niska.

Neymar qui s'enjaille sur réseaux de Niska qui aurait cru il y'a encore 1 mois pic.twitter.com/RsMVw3mh8v — 60SecondesRapFR (@60secondesrapFR) August 14, 2017

Admirez le pas chaloupé du Brésilien dans les couloirs de l’hôtel dans lequel il séjourne. Un bon gros son de rap qui ne colle pas franchement avec le standing d’un palace comme le Royal Monceau, et c’est peut-être ça qui est le meilleur dans cette histoire. Imaginez la tronche de ses voisins de chambre quand ils ont entendu le boucan !

Vous vous en doutez, la vidéo a vite tourné sur le net et le rappeur alors proposé de faire une chanson sur Neymar, après avoir déjà fait le coup avec Matuidi.