VIDEO. Le troll puissance 1000 de Cristiano Ronaldo, buteur et expulsé contre le Barça

Ça a dû lui trotter dans la tête pendant de longues semaines. Comment répondre à la provocation de Lionel Messi qui avait enlevé et porté en guise de trophée son maillot, face aux madridistas en inscrivant le but décisif du Clasico au Bernabeu en avril dernier. Cristiano Ronaldo, l'attaquant du Real n’a pas trouvé meilleure parade que de l’imiter, dimanche soir, lors du match aller de la Supercoupe d’Espagne au Camp Nou face au FC Barcelone.

Si le Real Madrid s’est imposé nettement chez son meilleur ennemi (3-1), le Portugais a encore fait parler de lui. Positivement et négativement. Placé sur le banc des remplaçants au coup d’envoi, le champion d’Europe est entré en jeu à la place de Karim Benzema un peu après le repos. Et Ronaldo a profité de ces quelques minutes en terre catalane pour marquer un but magnifique avant de se faire bêtement expulser.

La raison ? Cette célébration de but provocatrice, abdos au vent, qui lui a valu un carton jaune puis un autre avertissement (très sévère) pour une simulation dans la surface. Expulsé, l’ancien joueur de Manchester United a même légèrement poussé l’arbitre de la rencontre, ce qui pourrait lui valoir quelques matchs de suspension en plus.