A vot' bon coeur: Juan Mata fait don de 1% de son salaire à une œuvre de charité

Juan Mata est un footballeur au coeur plus gros que son égo. Le meneur de jeu espagnol a révélé sur le site The Players Tribune qu’il promettait de verser 1 % de son salaire à un organisme de charité.

An amazing project starts today. Please take a moment to check it out. ⚽❤🌏 #CommonGoal https://t.co/UJbedfXnpW