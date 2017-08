Mondiaux d'athlé: Kevin Mayer toujours en tête mais sous la menace après le disque

Kevin Mayer aux mondiaux — SIPA

Plus de suspense que prévu. Kevin Mayer, vice-champion olympique à Rio, a conservé la tête du décathlon aux Championnats du monde, après le concours du lancer du disque, avec un jet à 47,14 mètres, samedi au stade olympiques de Londres.

La journée parfaite de Mayer et une rivière oubliée... Les immanquables de vendredi ! #London2017 pic.twitter.com/WTXbaHfFaH — francetv sport (@francetvsport) August 12, 2017

Le Français de 25 ans totalise 6.296 points, et voit l'Allemand Rico Freymuth revenir à une vingtaine de points (6.272) avant le saut à la perche, le lancer de javelot et le 1.500 m final. Mayer dispose toutefois d'une meilleure marque par rapport à Freymuth à la perche (5,40 m contre 4,90 m), au javelot (70,54 m contre 65,04 m) et au 1.500 m (4:18 contre 4:34).

Le Français est en avance sur son décathlon carioca (6.296 contre 6.211 après sept épreuves), qui lui avait permis d'établir un nouveau record de France (8.834 pts).

La troisième place est occupée par l'Ukrainien Oleksiy Kasyanov (6.095), juste devant l'Allemand Kai Kazmirek (6.080).