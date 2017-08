Loin de moi l'envie de vous décevoir, mais a priori, on va moins vibrer ce soir qu'hier. La folie avec Bosse, le suspense avec Lavillenie, les regrets avec Mekhissi, on a tout eu et c'était top. Autre ambiance ce soir, avec un programme plus light concernant les tricolores. Pas de finale en vue, mais Quentin Bigot en qualifications au marteau et surtout Christophe Lemaitre en lice avec les demies du 200m. Passé de justesse en série, le sprinteur d'Annecy n'est pas au mieux de sa forme.

>> On se retrouve vers 20h00 pour commencer tranquillement la soirée ensemble...