«Et sinon, il a mangé quoi au petit-déjeuner ?» Quand le buzz autour du transfert de Neymar énerve nos internautes

VOUS TEMOIGNEZ Si le brouhaha autour du transfert le plus cher de l’histoire du football en a passionné plus d’un, ce n’est pas le cas de tout le monde. « 20 Minutes » a recueilli vos meilleures réactions…

Neymar sous le maillot du FC Barcelone contre le Real Madrid, Miami. — Edu Bayer /SIPA

«A quoi va ressembler la présentation de Neymar ? », « Ou va habiter Neymar à Paris ? », « Gerald Darmanin se réjouit des impôts que va payer Neymar »…

Neymar par-ci, Neymar par là. On peut le comprendre, vous en avez marre du Neymarisme à toutes les sauces. 20 Minutes a recueilli vos meilleurs coups de gueule…

>> A lire aussi : VIDEO. Mercato: 222 millions pour Neymar? «Ce n'est pas cher», estime José Mourinho

« 220 millions d’euros c’est indécent »

En effet, ça fait un paquet de billets pour un transfert, du jamais vu même. D’autant que le salaire du joueur est estimé à 30 millions d’euros net par an. Une somme irréelle pour beaucoup d’entre vous.

Christophe fait remarquer que « 222 millions d’euros c’est le budget du film Valerian. Le long-métrage de Luc Besson a coûté un peu moins en réalité… Badidon trouve le salaire de Neymar écœurant. « Des gens crèvent de faim. Si chaque footballeur, où artiste donnait un de ses cachets, il y aurait de quoi faire du bonheur. » Céline, elle, aurait préféré « donné cet argent à un chirurgien qui sauve des vies tous les jours »

>> A lire aussi : Neymar au PSG, une bonne nouvelle pour la Ligue 1 et donc pour l'OM? Mouais, pas sûr...

« C’est une honte qu’on nous parle de Neymar toutes les 5 minutes »

« Et sinon, Neymar a mangé quoi au petit-déjeuner ? » demande LavieenHD. Une question dont nous ignorons malheureusement la réponse. Plus sérieux, Jeremy dit que « c’est une honte qu’on nous parle de ça toutes les 5 minutes sur les réseaux sociaux. […] Il existe des pays en crise, des familles qui ne peuvent pas se nourrir, des femmes isolées avec leurs enfants qui ont du mal à finir le mois. Il y a bien plus grave qu’un joueur de foot qui touche 30 millions par an. » Karine renchérit, « Je pense qu’il y a des choses bien plus graves, qui mériteraient beaucoup plus d’attention. »

Alain rappelle que la planète vit à crédit depuis le 2 août… Les journalistes en font donc un peu trop pour vous sur cet événement.

>> A lire aussi : Neymar au PSG: « Il vaut mieux qu'il paie ses impôts en France plutôt qu’il ne les paie ailleurs », se réjouit Gérald Darmanin

« Un Homme n’a jamais fait une équipe »

A 25 ans, Neymar est derrière Messi et Ronaldo mais sera probablement le meilleur joueur du monde dans quelques années. Pourtant pour Pikan, tout le monde devrait se calmer : « c’est quand même pas le Messi. »

Didier rappelle assez justement « qu’un Homme n’a jamais fait une équipe. « Pour Billyzkick, avec ou sans, Paris n’a pas les armes pour gagner la Ligue des Champions, l’objectif numéro 1 du club. « Ce joueur peut te permettre de la gagner si autour, c’est très costaud comme au Bayern Munich, à la Juventus de Turin ou à l’ Atlético Madrid. Mais pour moi, Paris est très loin de ces équipes… »

>> A lire aussi : Cadeau de bienvenue: Javier Pastore offre son numéro 10 à Neymar

Jérôme est nostalgique de l’époque où Paris n’avait pas un rond. « Je préférais la Ligue 1 avant l’arrivée des Qatariens qui ont détruit la beauté du championnat. On avait un championnat serré avec de l’enjeu jusqu’au bout. »

PS : 20 Minutes s’est abstenu de relayer le nombre conséquent de commentaires avec la fameuse expression « Jean Neymar. ».