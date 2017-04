Cinéma

PRODUCTION «Valérian et la Cité des mille planètes» est prévu en salles le 26 juillet 2017...

Le film «Valerian» se dévoile dans une première bande-annonce - Copyright EuropaCorp

L.B.

Il n’y a plus qu’à espérer qu’il soit aussi un succès au box-office. Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson explose le record du film français le plus cher, selon Cineuropa qui annonce un budget de 197 millions d’euros d’après le bilan 2016 de la production cinématographique française publié par le CNC.

Le record d’Astérix aux « Jeux olympiques » battu

Le film de science-fiction dépasse de plus de 100 millions d’euros le précédent record, celui d’Astérix aux Jeux olympiques, réalisé par Thomas Langmann et Frédéric Forestier, dont le budget s’élevait à 78 millions d’euros. Un autre film d’EuropaCorp s’installe à la seconde place du top 10 des plus gros budgets français 2016 : Renegades de Steven Quale avec 66 millions d’euros. Sa sortie est prévue le 6 septembre prochain.

Pour le voyage dans l’espace de Valérian, Luc Besson a renoué avec une esthétique proche de son incontournable Cinquième élément en compagnie de Cara Delevingne et Dane DeHaan. Sa sortie en salles est prévue 26 juillet 2017.

Mots-clés :