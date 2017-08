Paris: Neuilly-sur-Seine, Villa Montmorency, Belleville… Où va habiter Neymar?

Neymar à l'aéroport de Porto, où il aurait été passé sa visite médicale avant son transfert au PSG, le 2 août 2017. — MOVENOTICIAS / AFP

Dans un premier temps Neymar pourrait prendre ses quartiers dans un hôtel ultrachic.

Ensuite, il devrait résider dans un hôtel particulier situé à Neuilly-sur-Seine.

Plusieurs compatriotes du PSG ont élu domicile dans cette commune des Hauts-de-Seine.

Après l’annonce d’untransfert record entre Barcelone et le Paris-Saint-Germain, une question cruciale arrive sur la table : Où Neymar va-t-il poser ses valises dans la capitale ?

Autant être clair d’emblée, le joueur du PSG ne devrait pas se fader des pages et des pages du site Internet de PAP, se fendre d’une annonce sur les réseaux sociaux (« Coucou les copains, si vous avez des plans pour appart à Paris, pensez à moi »), ni se taper, dossier sous le bras, la visite de ce « charmant meublé de 22 mètres carrés, baignoire/douche fixée au mur, TV câblée, vue sur cour », après le passage de dix personnes. Non. Mais où va-t-il aller ?

Royal Monceau ou Hôtel Formule 1 ?

« Dans un premier temps Neymar devrait d’abord prendre ses quartiers dans un hôtel ultrachic du cœur de la capitale, son entourage proche s’active pour dégoter le luxueux logement qu’occupera la pépite brésilienne », avance Cnews. Selon les premiers éléments de l’enquête, il pourrait s’agir dans un premier temps du Royal Monceau (8e). Contacté par 20 Minutes, le Palace indique n’avoir « aucune réservation à ce nom » après avoir demandé d’épeler le nom de l’éventuel client. On nous prend pour des jambons.

Au Royal Monceau on attend #Neymar visiblement 🤔 Et on se prépare... À confirmer @BFMParis pic.twitter.com/srVnBKDnAI — Thomas Pernette (@ThomasPernette) August 3, 2017

Il y a bien du monde au Royal Monceau et il semble que ce soit des supporters du #PSG

Une info à ce sujet Twitter ? #Football pic.twitter.com/TTzksz7PFs — Alvarez Loïc (@Alvzloic) August 2, 2017

C'est déjà dans les tuyaux, mais #Neymar va loger plusieurs mois au Royal-Monceau, avant de trouver son chez lui. #PSG — Julien Froment (@JulienFroment) August 3, 2017

Un internaute évoque l’hôtel Formule 1 de Garges-les-Gonesse. On a un peu de mal à y croire mais pourquoi pas. De toute façon, cet hôtel est l’affaire de quelques jours pour Neymar, avant de s’installer pour de bon dans son « petit chez soi ».

Plus de place au Royal Monceau. Neymar logera au Formule 1 de Garges-les-Gonesse, chambre 35 euros, petit dej non inclus. — Marcoleptik (@Marcoleptik) August 3, 2017

Est ou Ouest parisien ?

Avant toute démarche immobilière, rappelons le profil du client : « Amateur de danses brésiliennes, l’homme aux 34 tatouages assume son goût pour les virées nocturnes aux côtés de ses potes qui vivent au plus près de lui et se chargent d’organiser ses soirées », résume Le Parisien.

Le principal intéressé explique « J’ai mes défauts, je ne suis pas parfait, j’aime sortir. Mais pourquoi je ne pourrais pas faire la fête ? Je ne vois pas le problème », indiquait-il en 2016. Etant donné que sa bande va évidemment le suivre dans la capitale, il faut donc de la surface, être proche des commerces, des lieux de sortie et de fête. Belleville, Ménilmontant ou un appartement près des Buttes-Chaumont lui offrirait ce cadre idéal, pense-t-on à la rédaction de 20 Minutes. Un bar brésilien est d’ailleurs très sympa dans le 20e et bien noté sur TripAdvisor. Du côté de l’ouest, on pense à la Villa montmorency : Cette enclave chiquissime en plein cœur du quartier d’Auteuil, dans le 16e arrondissement. Mais en réalité Neymar devrait retrouver ses potes à Neuilly-sur-Seine.

« Je conseille vivement de venir s’installer à ici »

Selon Le Parisien, un hôtel particulier aurait déjà été déniché dans cette aisée et paisible commune des Hauts-de-Seine où résident déjà : Dani Alves, Lucas, Marquinhos, Thiago Silva. « Ces derniers pourraient alors facilement l’initier à la vie parisienne en l’amenant notamment dîner dans plusieurs restaurants où la colonie brésilienne du club a ses petites habitudes, comme le Monde du Brésil (Boulogne-Billancourt) ou Le César (8earrondissement) », rappelle de son côté Cnews.

Contacté par 20 Minutes, un agent immobilier de Neuilly-sur-Seine, affirme ne pas avoir d’informations sur un éventuel futur emménagement mais trouve que le choix de Neymar pour la commune est une bonne chose. « Que ce soit pour lui ou pour tout le monde, je conseille vivement de venir s’installer à ici, ne serait-ce que pour la qualité de vie ». Bon, OK, en espérant qu’il vienne jouer au Molkky près du Bassin de la Villette, comme un « vrai » Parisien.