11h21: On continue avec une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1. Ryad Boudebouz va nous quitter, après une superbe saison (11 buts et 9 passes). Direction le Bétis Séville, contre 8,5 M€, selon L'Equipe. Je ne vous cache pas que je suis très déçu. Qu'il parte à l'étranger, ok, mais pour si peu et au Bétis ?? Il n'a que 27 ans le mec.