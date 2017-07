Tennis: Djokovic ne rejouera pas cette saison (à 99%)

Novak Djokovic, le 12 juillet 2017 à Wimbledon. — Gareth Fuller/AP/SIPA

C’est encore un bruit de couloir, mais il devrait être confirmé par Novak Djokovic lui-même lors d’une conférence de presse à Belgrade. Le Serbe, qui a dû se résoudre à abandonner en demi-finale du dernier Wimbledon, devrait annoncer qu’il ne rejouera pas la saison 2018.

Touché physiquement au coude, une blessure qui nécessiterait plusieurs semaines de repos, et lassé mentalement depuis qu’il a enfin accompli son graal, à savoir gagner-Roland-Garros, Djokovic a l’air d’une âme en peine depuis un an, même si son niveau bas reste stratosphérique et lui permet de sauver les apparences. Le 4e joueur mondial, qui sera une seconde fois papa en septembre, pourrait s’inspirer du comeback retentissant de Roger Federer en 2017, après six mois sans jouer.

A sad sight.



An injured Novak Djokovic calls time on his 2017 #Wimbledon campaign, sending Tomas Berdych into the semi-finals pic.twitter.com/fN1yukjQ8U — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2017

Une décision qui devrait soulager Yannick Noah et tout le clan français, alors que la demi-finale de Coupe Davis face à la Serbie s’annonce en septembre, et qu’un Djokovic même à 30 % serait bien capable d’y gagner les trois points à lui tout seul. Ah oui, et ça ne devrait pas rigoler au tirage au sort de l’Open d’Australie, quand Novak se pointera avec la tête de série numéro 16. Mais tout ça n’est encore que supposition.