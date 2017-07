9h53: Parce qu'il n'y a pas que Paris dans la vie, des nouvelles du mercato olympien. Visiblement on a freiné volontairement la piste Bacca devant la perspective de «faire» Moussa Dembélé. Selon Skysports, l'attaquant français ne coûterait que 22 millions d'euros, ce que j'ai du mal à croire. Et Brendan Rodgers voudrait le garder jusqu'au barrage de C1.

Marseille held talks in Glasgow on Saturday about signing Celtic striker Moussa Dembele. Will cost about £20m. Scored 32 times last season