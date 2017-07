Tour de France 2017: Champs-Elysées à l'horizon... Ce qui nous attend lors de la 21e étape

CYCLISME Voici venue la 21e et dernière étape du Tour de France 2017 entre Montgeron et les Champs Elysées...

Christopher Froome est le grand favori du Tour 2017. — JP PARIENTE/SIPA

Ce qu’il s’est passé hier

Lors du contre-la-montre de Marseille, c’est le Polonais Maciej Bodnar qui s’est imposé avec un chrono de 28 minutes et 15 secondes. Il a réussi à rester devant Chris Froome, qui a pourtant sacrément bombardé dans les rues de la cité phocéenne. Le Britannique termine à 6 secondes du vainqueur du jour et est assuré de terminer maillot jaune sur les Champs Elysées.

Pour ce qui est de Romain Bardet, autant vous dire qu’on a sévèrement flippé nos mères. Le Français, qui a perdu sa deuxième place au profit de Rigoberto Uran, sauve les meubles et sa place sur le podium à une seconde près.

Les maillots distinctifs

Le Jaune : Chris Froome (Sky)

Le vert : Michael Matthews (Sunweb)

Le pois : Warren Barguil (Sunweb)

Le blanc : Simon Yates (Orica)

Le tweet du jour

C’est vrai que samedi, le Vélodrome y est allé franco au moment de huer le coureur britannique. Mais ce type, contrairement à beaucoup de commentateurs qui ont critiqué l’attitude du public marseillais, a tout compris.

C.Froome : "Je peux comprendre les sifflets, Romain était 2ème, ça me dérange pas, l'ambiance a été exceptionnelle cette année." #VeloClub — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 22, 2017

L’étape du jour

L’ultime étape du Tour de France va avoir lieu entre Montgeron et l’avenue des Champs-Elysées à Paris. Comme chaque dernière étape, celle-ci n’aura rien de bien folichon non plus. Hé non, en France on sait respecter les traditions. En gros, une étape courte de seulement 103 kilomètres, du plat, du faux-plat, juste histoire de se dégourdir les jambes. Ça donne envie, hein !

La 21e étape du Tour de France 2017. - letour.fr

A quelle heure prendre l’antenne ?

Bon là les copains, on a envie de dire que vous faites un peu comme vous voulez. Nous, on va se la goinfrer en entier, non pas parce qu’elle va être passionnante à regarder, mais plutôt par romantisme, pour dire au revoir à tous les coureurs qui nous auront plus ou moins tenus en haleine durant ces trois semaines de courses. La sieste dominicale est évidemment fortement conseillée. Pour les plus flemmards, mettez le réveil pour l’arrivée sur les Champs-Elysées, autour de 19h, pile poil pour l’apéro.

Ce qu’il va se passer

Si jusqu’ici, en chauvins de base qu’on est, on a souvent imaginé des scénar' où Chris Froome se rétamait salement et laissait le champ libre à Romain Bardet, ce coup-ci on va arrêter les conneries et rendre à César ce qui est à César. Pas de chute, pas de révolution, Monsieur Christopher Froome va rouler sereinement, entouré de sa team d’enfer. De son côté, après s’être payé une trouille bleue lors du contre-la-montre marseillais, Romain Bardet gère cette dernière étape comme un chef et monte sur le podium à la troisiè… Oh non, tiens, à la deuxième place. Et oui, entre-temps, Uran a dû abandonner parce qu’il avait piscine. Désolé, on ne se refait pas !