Tour de France 2017: Bodnar remporte la 20e étape à Marseille, Froome va gagner le Tour, Bardet termine troisième de justesse

C’est le Polonais Maciej Bodnar qui remporte la 20e étape du Tour de France 2017 en s’imposant avec brio, samedi, lors du contre-la-montre à Marseille. Le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe s’impose avec un chrono de 28 minutes et 15 secondes. Michal Kwiatowski et Chris Fromme terminent respectivement aux deuxième et troisième places.

Top 10 de l'étape ! / Top 10 of the stage #TDF2017 pic.twitter.com/tR6f5jc9el — Le Tour de France (@LeTour) July 22, 2017

Romain Bardet, l’homme que toute la France attendait, a eu énormément de mal à sauver sa place sur le podium puisque tout s’est joué à une seule petite seconde. Le leader de l’équipe AG2R La Mondial va donc terminer troisième de ce Tour de France 2017, derrière Rigoberto Uran (2e) et Christopher Froome (1er).

A sensational effort from @chrisfroome who finishes 3rd on the day behind teammate @michalkwiatek & stage winner @maciejbodnar. #TDF2017 pic.twitter.com/PTrHVUWn1n — Le Tour de France UK (@letour_uk) July 22, 2017