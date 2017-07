VIDEO. Amical: Gouiri, Maolida... La jeunesse lyonnaise détruit le Celtic (4-0)

Les Lyonnais face au Celtic — AFP

La saison débute pas mal pour l'Olympique Lyonnais. Oh bien sûr, les promesses des matchs amicaux n'engagent que ceux qui les croient mais celles offertes par la jeunesse de l'effectif de Bruno Genesio a de quoi rassurer ses supporters. Face au Celtic, champion d'Ecosse en titre, les jeunes lyonnais se sont baladés pour une victoire 4-0.

Au milieu de tout ça, on peut citer les espoirs Maolida et Gouiri, qui ont tous les deux marqués. Et des buts plutôt pas mal, non?

Reste à savoir si Bruno Genesio leur fera de la place cette saison dans l'effectif. Avec le départ de Ghezzal et Valbuena, c'est possible.