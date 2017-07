Tour de France 2017: It's Bardet time! Ce qui nous attend pour la 12e étape

Romain Bardet au coeur du groupe des favoris — AFP

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la 12e étape entre Pau et Peyragudes (214km).

> Ce qu’il s’est passé hier

On a écrit ensemble le scénario d’un futur très grand film français. Et Marcel Kittel a gagné sa cinquième étape sur le Tour.

> Les maillots distinctifs

Le jaune : Chris Froome (Sky)

Le vert : Marcel Kittel (Quick-Step)

Le pois : Warren Barguil (Sunwe)

Le blanc : Simon Yates (Orica)

> L’étape du jour

Ouiiiii ! On revient enfin dans la montagne.

Retour en montagne demain ! Hourra ! pic.twitter.com/vLgEqXU4pY — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 12, 2017

> A quelle heure prendre l’antenne

Juste après le repas, histoire d’arriver au pied des différentes ascensions du jour. Allez, disons un petit 14 heures. Et ensuite, spectacle !

> Le conseil lecture du jour

Tour de France 2017: «Ne courez pas à côté des coureurs» est-il ENFIN entré dans la tête des spectateurs? https://t.co/ePj1sa2QqN pic.twitter.com/rir59AF3zC — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 13, 2017

> Le tweet du jour

EH oui ! Si près de la victoire Edvald. Mais c’est bien Marcel Kittel qui gagne, encore.

Boasson Hagen racks up another strong Tour de France sprint finish, but who can beat Kittel? #tdf2017 https://t.co/j4TgOYpq9x pic.twitter.com/TgJgcHdTjF — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) July 12, 2017

> Le résumé anticipé de l’étape

On les connaît, les malins qui vont tenter de prendre l’échappée. Un paquet de seconds couteaux, la triade des Français grimpeurs (Barguil, Pinot et Rolland), et les vrais baroudeurs de montagne, Steve Cummings en tête. Et cette fois, ça se dessine bien pour nos Français : le peloton laisse filer 10-12 minutes avant de commencer à rouler, sous l’impulsion des Astana. Fabio Aru tente d’en mettre une petite dans le 1ère catégorie juste histoire d’énerver Froome mais la différence se fait dans le Port de Balès. A deux kilomètres du sommet, Fuglsang lance une banderille malgré ses deux fractures. Froome défend. Sur la deuxième d’Aru, il ne peut rien. Bardet part avec l’Italien, passe 15 secondes avant le maillot jaune et fait la descente à fond. Au pied de Peyragudes, les deux hommes ont 1’10 d’avance sur Froome, qui tiendra l’écart à 1' à l’arrivée de l’étape. Aru est en jaune, le Tour est relancé. Ah, pour l’étape, Barguil passe la ligne en marche arrière, avec deux minutes d’avance sur Rolland. Facile, Wawa.

