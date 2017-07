Tour de France 2017: Et allez, encore une purge... Ce qui nous attend pour la 11e étape entre Eymet et Pau

Le peloton lors de la 4e étape du Tour de France 2017. — AFP PHOTO / Lionel BONAVENTURE

Voici ce qu'il faut savoir de la 11e étape entre Eymet et Pau (203km)

> Ce qu'il s'est passé hier

Pas grand-chose. Enfin si, Marcel Kittel a gagné au sprint après une étape d'un niveau d'ennui rarement atteint au 21e siècle. Sa quatrième du Tour, quand même.

> Les maillots distinctifs:

Le jaune : Chris Froome (Sky)

Le vert : Marcel Kittel (Quick-Step)

Le pois : Warren Barguil (Sunweb)

Le blanc : Simon Yates (Orica)

> L'étape du jour

OUAIIIIIS §§§!!!! Super top cool zzzz zzz zz zzz z zzzz zzz.

Ce qui est bien c'est que demain ça va être encore mieux :o( pic.twitter.com/JlkKs99yha — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 11, 2017

> A quelle heure prendre l'antenne

Franchement, pas avant 17h. Le peloton aura tellement la flemme d'arriver à la montagne qu'il va rouler à deux à l'heure pour arriver à Pau. Autant dire que l'arrivée d'étape devrait avoir lieu autour de 17h15, pas avant.

> Le résumé anticipé de l'étape

Deux ou trois échappés (pas plus, plus personne ne tente maintenant tellement c'est vain). Le peloton qui revient avec les Lotto et Quick-Step. Sprint. Kittel gagne. Merci, rideau.

> Notre conseil lecture

Bah alors, Nacer?

