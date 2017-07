EN DIRECT. Tour de France 2017: Tiens, du plat... L'étape Périgueux - Bergerac à suivre en live

14h20: Avant qu'on prenne l'antenne, vers 15h, on vous donne un peu de lecture. Ce Tour va être l'un des plus grands de la décennie et on vous dit pourquoi.

Tour de France 2017: Bardet en feu, les chutes, la Sky affaiblie... Et si c'était un Tour de fou-furieux? https://t.co/eYKPjfx5QG pic.twitter.com/m0T5GJQHEW — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 10, 2017