Superbe première victoire de Lilian Calmejane lors de la 8e étape entre Dole et Les Rousses!

La France tient un phénomène. Lilian Calmejane a créé la surprise en s’imposant en solitaire lors de la 8e étape du Tour de France entre Dole et les Rousses. C’est la première victoire de sa carrière sur le Tour et il est allé la chercher tout seul comme un grand, après avoir attaqué à 17 bornes de l’arrivée.

1er Tour et 1ère victoire pour Calmejane ! / 1st Tour and 1st stage win for Calmejane! #TDF2017 pic.twitter.com/eEIpGVjlZ4