Tour de France 2017: Enfin une occasion pour les baroudeurs? Ce qui nous attend lors de la 8e étape dans le Jura

Les favoris vont pouvoir s'expliquer dans cette étape jurassienne. — BERNARD PAPON / POOL / AFP

Voici le programme de ce samedi 8 juillet, 8e étape du Tour de France entre Dole et la Station des Rousses (187,5km).

> Ce qu’il s’est passé hier

Une victoire de Kittel pour changer. Mais alors une victoire chatteuse. L’Allemand, qui pensait que la ligne d’arrivée était plus loin sur le parcours, l’a emporté de quelques millièmes seulement, devant Boasson-Hagen.

>> A lire aussi: Tour de France: Revivez la troisième victoire de Marcel Kittel en live comme à la maison

> Les maillots distinctifs

Le jaune : Christopher Froome (Sky)

Le vert : Marcel Kittel (Quick Step)

Le pois : Fabio Aru (Astana)

Le blanc : Simon Yates (Orica-Scott)

> L’étape du jour

Les choses sérieuses se précisent. Avant l’étape reine de dimanche, la seule de l’année 2017 dans les Alpes, le peloton se coltine une belle étape casse-pattes dans le Jura. Trois cols au programme, peu de temps morts entre les montées, et la première arrivée en altitude, du côté de la station des Rousses. Mais le tout à des pourcentages raisonnables (6,4 % de moyenne pour l’ascension la plus dure), et avec onze bornes de plat avant la ligne d’arrivée. Bref, un apéritif plus qu’une véritable étape de sélection pour le général.

L'étape de samedi, pour un avant-goût du week-end montagnard qui attend les coureurs du Tour pic.twitter.com/utfa0WZMZz — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 7, 2017

> A quelle heure prendre l’antenne ?

Le relief de l’étape et la relative fraîcheur du peloton peuvent favoriser un scénario de mouvement assez tôt dans la journée. Réservez le canap' pour 15h, ça devrait être pas mal.

> Le tweet du jour

Thibaut Pinot participe-t-il à la course ? Les gens veulent savoir

On est ravis de se répéter, mais que de monde autour du bus FDJ ce matin encore ! 👏🙏#TDF2017 pic.twitter.com/6qp3TwQHaI — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) July 7, 2017

> Le conseil lecture du jour

Ils ne sont pas professionnels, mais ils détiennent les meilleurs temps sur Strava. Qui sont ces gens et quels sont leurs réseaux ?

Strava: Quand des amateurs massacrent les temps des pros sur les cols du Tour de France 2017 https://t.co/oceSc17cYZ pic.twitter.com/URJNvjHejB — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 7, 2017

> Le résumé anticipé de l’étape

Conscient de son âge canonique et des nouvelles limites en très haute-montagne, Alberto Contador, pourtant encore dans le coup au général, décider de partir dès le col de la Joux, en compagnie de Tony Gallopin et d’un mec de la Wanty/Fortuneo/Direct Energie que personne ne connaît, mais qui vient montrer le maillot. Plus personne ne prenant l’Espagnol au sérieux chez les grands leaders, le peloton ne réagit pas, les BMC compris, après que Porte a demandé conseil à Froome. Pierre Rolland contre-attaque seul dans la descente, alors que l’échappée est déjà à plus de trois minutes.

Arrivé au pied de la montée de la Combe avec cinq minutes d’avance, le duo Contador-Gallopin se disloque rapidement sous les coups de boutoirs de l’Ibère, malgré les cris d’encouragements de Marion Rousse sur France 2. Chez les favoris, personne ne bouge à part Rafa Majka, mais faut-il vraiment le signaler ? Alberton s’impose en solitaire aux Rousses avec 53 secondes d’avance sur Froome, ce qui lui permet de revêtir le maillot jaune pour une petite seconde. Rolland, rattrapé dans le dernier col, prend un éclat monumental. « Pas grave, je réessaierai demain ».