EN DIRECT. Tour de France: Dole-Station des Rousses... Youpi, la montagne est à l'horizon... Suivez la 8e étape avec nous

14h38: Bon les enfants, on s'dit tout ? Allez, on se dit tout. Je sais que pour beaucoup d'entre vous vous êtes des mordus de vélo et que pour d'autres c'est un peu moins le cas, et ben moi je fais clairement partie du deuxième groupe. Autant vous dire que le petit nouveau chez 20 Minutes Sports se sent, devant le Tour, comme une poule devant un hand spinner... Chaque jour vous avez droit à des experts du bitume sur notre site, je vous préviens juste qu'il faudra se montrer un peu plus tolérant aujourd'hui. Mais je vous promets de masquer ces faiblesses par une animation digne d'une soirée karaoké au camping des Trois Bourrins (c'est en Bretagne. Peut-être...)